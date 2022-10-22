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Утром, 22 октября, на украинских территориях были зафиксированы новые обстрелы. Первый снаряд прилетел в Черкасскую область в районе города Смела, после чего начался пожар. Следом стали появлятся сведения об атаках на другие регионы страны.
Пролет ракет был замечен в небе над Сумской, Черниговской и Одесской областями, одна из них упала около Одессы. Позже губернатор Киевской области сообщил о срабатывании систем ПВО, в регионе был виден дым.
В Одесской области спустя время пояснили, что ракета поразила объект энергетической инфраструктуры.
Украинские Telegram-каналы стали сообщать, что снаряды летят в сторону Ровно и Тернополя. Взрывы в Хмельницкой области также подтвердил губернатор Сергей Гамалий.
В результате ракеты поразили цели в Луцке, Ровенской, Кировоградской, Хмельницкой областях – там начал пропадать свет. Глава Офиса президенты Украины Андрей Ермак подтвердил, что удары пришлись по энергоструктуре страны.
В "Укрэнерго" сообщили, что ограничат подачу электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Советник президента Алексей Арестович написал, что всего прилетело пять ракет – из-за этого в некоторых регионах будут проблемы со светом. Жители следом стали сообщать, что в украинской столице местами отключают электричество.
Власти Луцка и Хмельницкого заявили, что из-за обстрела были поражены объекты энергетики – в некоторых районых пропал свет. Людям посоветовали запастись водой.
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