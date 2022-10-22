Украинцы требуют от ЕС новых поставок вооружения

Украинские власти допускают, что после массированных обстрелов инфраструктуры страны украинцы грядущей зимой могут на длительный срок остаться без отопления, электричества и воды. Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью FAZ предупредил Европу, что в последствии это обернется "миграционным цунами".

Политик заявил, что с начала российской спецоперации Украину покинули 8 млн граждан – вернулось порядка 7 млн. Общественные опросы в стране показывают, что 85% возвращенцев хотят уехать обратно в европейские страны. И если у них не будет электричества, отопления и воды, они непременно это сделают.

"Это может спровоцировать новое миграционное цунами", – предупредил он европейцев.

По мнению Шмыгаля, на Украине нужно сделать все, чтобы граждане могли там нормально жить, несмотря на условия конфликта. Иначе произойдет гуманитарная катастрофа сродни той, с которой столкнулась Европа во времена Второй мировой войны. И сейчас "счет идет на дни".

Поэтому, отметил премьер, Киев ждет поставок боеприпасов к системам ПВО – в особенности от Германии. Также он отметил, что украинцы нуждаются в генераторах и в различном оборудовании для водоснабжения.

Утром, 22 октября, украинские регионы вновь оказались под обстрелом. Как заявили в "Укрэнерго", степень разрушений оказалась серьезней, чем та, которая зафиксирована в период с 10 по 12 октября.