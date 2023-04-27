Высокоточный удар был нанесен ночью

В ночь на 27 апреля Армия России нанесла мощный удар по местам размещения резервов украинского противника. Высокоточные ракеты были пущены с кораблей Военно-морского флота нашей страны. Такой информацией с общественностью в социальных сетях поделились представители главного оборонного ведомства России.



Сообщается, что удар был нанесен из вооружения большой дальности, расположенного на находящихся в море кораблях. Благодаря успешному выполнению задачи были уничтожены пункты дислокации резервов армии Незалежной. Отдельно отмечается, что все задачи этой атаки на противника были достигнуты, выбранные целью объекты ликвидированы.



Также сообщается, что в районе столкновений с противником запрещено движение подразделений морской пехоты Вооруженных сил Незалежной.



Помимо этого, были уничтожены наблюдательные пункты командования подразделений ВСУ в Херсонщине, а также в населенных пунктах Донецкой народной республики.



К слову, ранее большой резонанс вызвало заявление официального Пекина о готовности сотрудничать с киевским режимом.

