Кремль объявил Украину "спонсором терроризма"

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Украина превратилась в спонсора террористических актов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России указал, что Москва будет учитывать этот факт.
В интервью Павлу Зарубину Песков указал, что Россия уверена в причастности Киева к нападению на граждан РФ. Киев не только спонсирует подобные акты, но является главным исполнителем в таких чудовищных операциях – им же и придает идеологический окрас.
Заявления украинской администрации о готовности "убивать россиян" в любой точке земного шара лишь служат очередным подтверждением рациональности решения о проведении специальной операции на территории Украины, указал Песков.
Напомним, громкие слова о намерении Киева "убивать россиян" принадлежат руководителю ГУР Министерства обороны Украины Кириллу Буданову.
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