Кремль объявил Украину "спонсором терроризма"

Кремль объявил Украину "спонсором терроризма"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
А также идейным вдохновителем и исполнителем убийств россиян

Украина превратилась в спонсора террористических актов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России указал, что Москва будет учитывать этот факт.

В интервью Павлу Зарубину Песков указал, что Россия уверена в причастности Киева к нападению на граждан РФ. Киев не только спонсирует подобные акты, но является главным исполнителем в таких чудовищных операциях – им же и придает идеологический окрас.

Заявления украинской администрации о готовности "убивать россиян" в любой точке земного шара лишь служат очередным подтверждением рациональности решения о проведении специальной операции на территории Украины, указал Песков.

Напомним, громкие слова о намерении Киева "убивать россиян" принадлежат руководителю ГУР Министерства обороны Украины Кириллу Буданову.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Цель бойни проста": зачем Запад толкает Украину на контрнаступление

Логика англосаксов поражает своей циничностью

Нейросети и дипфейки: мошенники придумали новый ловкий способ обмана россиян

Злоумышленники продолжают эволюционировать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей