Кремль объявил Украину "спонсором терроризма"

А также идейным вдохновителем и исполнителем убийств россиян

Украина превратилась в спонсора террористических актов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России указал, что Москва будет учитывать этот факт.

В интервью Павлу Зарубину Песков указал, что Россия уверена в причастности Киева к нападению на граждан РФ. Киев не только спонсирует подобные акты, но является главным исполнителем в таких чудовищных операциях – им же и придает идеологический окрас.

Заявления украинской администрации о готовности "убивать россиян" в любой точке земного шара лишь служат очередным подтверждением рациональности решения о проведении специальной операции на территории Украины, указал Песков.

Напомним, громкие слова о намерении Киева "убивать россиян" принадлежат руководителю ГУР Министерства обороны Украины Кириллу Буданову.