Украинцы резко активизировались

Сегодня, 15 мая, стало известно, что войска Вооруженных сил Незалежной начали проявлять заметную активность на поле боя. Такими тревожными новостями с общественностью поделился врио руководителя ДНР Денис Пушилин.



По словам высокопоставленного госслужащего, украинские боевики пошли в атаку по всей линии фронта, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Противник долгое время копил силы и теперь старается прорвать линию обороны нашей армии.



Как добавляет информационный ресурс URA.RU, по мнению донецкого руководителя, данное нападение со стороны киевского режима пока нельзя назвать контрнаступлением, которое было широко анонсировано ранее. Сейчас главной задачей незалежных боевиков является прощупывание наших позиций для будущего мощного удара.



При этом Пушилин отдельно подчеркнул, что армия нашей страны полностью готова к провокациям украинского противника и отразит любые попытки наступления с его стороны. Заявление донецкого политика приводит телеканал "360".

