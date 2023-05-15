Запад готовит Зеленского к финальному сражению с Россией

Запад готовит Зеленского к финальному сражению с Россией
Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/www.globallookpress.com
Последние ставки уже сделаны

Офис премьер-министра Великобритании сообщил, что в планах Лондона отсутствуют поставки истребителей для Украины. Однако Британия готова обучить украинских летчиков пилотированию на F-16, которые предоставят другие страны Североатлантического альянса.

Несмотря на отказ от передачи авиации, Британия заверила Киев в готовности передать ударные дроны с дальним радиусом действия. Соответствующие заверения украинский лидер Владимир Зеленский получил после визита Лондона в рамках турне по Европе, чтобы собрать как можно больше военной помощи от Запада в преддверии контрнаступательной операции ВСУ.

Лондон же сообщил, что подготовка украинских пилотов начнется летом 2023 года. Премьер Риши Сунак уточнил, что вместе с этим Киев получит от британцев ракеты ПВО с новейшими БПЛА, поставки начнутся в "ближайшие месяцы".

После предоставленной помощи в НАТО потребовали от Киева гарантированной победы: генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна "победить как суверенное независимое государство" – в таком случае та приблизит себя к членству в составе НАТО.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Пора действовать": новый друг России заставил США паниковать

Американцы пристально следят за шагами Москвы

В НАТО признали невозможность восполнить потери ВСУ

Российская артиллерия бьет по бюджету Пентагона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей