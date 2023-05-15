Запад готовит Зеленского к финальному сражению с Россией

Последние ставки уже сделаны

Офис премьер-министра Великобритании сообщил, что в планах Лондона отсутствуют поставки истребителей для Украины. Однако Британия готова обучить украинских летчиков пилотированию на F-16, которые предоставят другие страны Североатлантического альянса.

Несмотря на отказ от передачи авиации, Британия заверила Киев в готовности передать ударные дроны с дальним радиусом действия. Соответствующие заверения украинский лидер Владимир Зеленский получил после визита Лондона в рамках турне по Европе, чтобы собрать как можно больше военной помощи от Запада в преддверии контрнаступательной операции ВСУ.

Лондон же сообщил, что подготовка украинских пилотов начнется летом 2023 года. Премьер Риши Сунак уточнил, что вместе с этим Киев получит от британцев ракеты ПВО с новейшими БПЛА, поставки начнутся в "ближайшие месяцы".

После предоставленной помощи в НАТО потребовали от Киева гарантированной победы: генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна "победить как суверенное независимое государство" – в таком случае та приблизит себя к членству в составе НАТО.