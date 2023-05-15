"Калибры" ударили по секретному складу НАТО: Киев охватила паника

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В середине мая крылатые ракеты ударили по военному складу в Хмельницком на Западе Украины. Киев хранит молчание о мощнейшем взрыве, последствия которого наблюдаются уже несколько дней.
Военный аналитик Михаил Ходаренок указал, что предполагаемый удар РФ нанесла 12 мая, уничтожив склад с ракетными и артиллерийскими боеприпасами. Там же, по ряду данных, находились снаряды с обедненным ураном.
В воздух взлетел не только склад, но и вся военная часть. Все двадцать ангаров с вооружением буквально стерты с лица земли. На военный аэродром в 40 километрах от склада (там базируется 7-я бригада тактической авиации Украины) доставили за неделю до взрыва американские игрушки – противорадиолокационные ракетыAGM-88 HARM и неуправляемые Zuni в количестве нескольких тысяч. Все это взлетело в воздух и взорвалось.
Вероятнее всего, считает Ходаренок, в ближайшее время стоит ожидать дефицита боеприпасов ВСУ по целому ряду позиций (авиаракеты и артиллерийские боеприпасы).
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