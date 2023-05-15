Все подарки от американцев взлетели пришли в негодность

В середине мая крылатые ракеты ударили по военному складу в Хмельницком на Западе Украины. Киев хранит молчание о мощнейшем взрыве, последствия которого наблюдаются уже несколько дней.

Военный аналитик Михаил Ходаренок указал, что предполагаемый удар РФ нанесла 12 мая, уничтожив склад с ракетными и артиллерийскими боеприпасами. Там же, по ряду данных, находились снаряды с обедненным ураном.

В воздух взлетел не только склад, но и вся военная часть. Все двадцать ангаров с вооружением буквально стерты с лица земли. На военный аэродром в 40 километрах от склада (там базируется 7-я бригада тактической авиации Украины) доставили за неделю до взрыва американские игрушки – противорадиолокационные ракетыAGM-88 HARM и неуправляемые Zuni в количестве нескольких тысяч. Все это взлетело в воздух и взорвалось.

Вероятнее всего, считает Ходаренок, в ближайшее время стоит ожидать дефицита боеприпасов ВСУ по целому ряду позиций (авиаракеты и артиллерийские боеприпасы).