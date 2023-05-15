Запад готов передать Украине тактическое ядерное оружие - Кнутов

Запад готов передать Украине тактическое ядерное оружие - Кнутов
U.S. Space Force/www.globallookpress.com
Финальные ставки еще никто не делал

Лондон собирается передать Украине ударные дроны с высокой дальностью – до 200 километров. Британцы, к тому же, готовы обучить украинских летчиков пилотированию на F-16. А потому, считает военный аналитик Юрий Кнутов, Запад гарантированно передаст ВСУ авиацию. Беда, однако, в том, что Европа и Штаты на этом не остановятся.

После самолетов, уверен Кнутов, в Европе пойдут разговоры о передаче Украине тактического ядерного оружия. В ходе евротурне, из-за которого Зеленский просит от Генштаба ВСУ небольшого переноса контрнаступления и публично заявляет о том, что Киеву нужно немного времени, Киев смог уговорить немало партнеров в передаче вооружения. Речь идет о внушительных пакетах военной помощи.

Своими действиями Запад лишь подтверждает собственные намерения в эскалации боевого конфликта на Украине. Ставки постоянно повышались – со стрелкового оружия все завершилось припасами с обедненным ураном и ожидаемой передачей самолетов. 

"Похоже, осталось не так долго ждать тактического ядерного оружия. Запад делает все, чтобы это произошло", – выразил мнение Кнутов.

Авиация же необходима Киеву для того, чтобы обезопасить боевой тыл от дронов и ракет, а также для поддержки наземных войск и контроля Черного моря.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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