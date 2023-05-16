Объявлено о самой "исключительной" атаке на Киев за последнее время

Объявлено о самой "исключительной" атаке на Киев за последнее время
Фото: соцсети
Украинская столица подверглась обстрелу

Украинская сторона сообщает, что минувшей ночью Киев подвергся серьезной атаке – сразу в нескольких районах города прогремели мощные взрывы. Местная администрация пояснила, что были предприняты попытки нанести удары по Соломенскому, Шевченковскому, Оболонскому и Дарницкому району украинской столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram писал об активной работе систем ПВО, в результате которой удалось сбить несколько снарядов. Он утверждает, что в Соломенском районе произошло возгорание нескольких авто, одно здание было повреждено обломками, передает URA.RU. В Дарницком районе обломки повредили автомобили. 

В Киевской военной администрации заявили, что на город была совершена комплексная атака по разным направлениям с использованием БПЛА, крылатых и, вероятно, баллистических ракет, пишет "Свободная пресса". 

"Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", – сообщил глава КВА Сергей Попко.

Всего, по версии украинцев, пострадали пять районов города. Наибольшие повреждения зафиксированы в Соломенском районе, в остальных они были несущественными. Информации о пострадавших нет.

Также во время атаки на Киев воздушная тревога действовала и в других регионах Украины, сообщает телеканал "360"

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
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