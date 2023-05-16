Зарубежные интернет-пользователи не стали скрывать эмоции

Киевский режим продолжает безуспешные попытки сохранить лицо при плохой игре. Недавно в Незалежной додумались объявить о планах снабдить местные Вооруженные силы танками собственного производства. Такие заявления вызвали взрыв хохота в интернете.



Как сообщается, Киев всеми силами старается доказать Североатлантическому альянсу, что не находится в полной зависимости от него и вполне способен частично самостоятельно обеспечивать армию техникой. Так, в профильном военном министерстве объявили, что закажут у "Укроборонпрома" танки "Оплот".



Такая "сенсационная" новость заставила западных пользователей Сети в голос расхохотаться. Комментаторы с большим удовольствием потешаются над наполеоновскими планами киевского режима.

"Тогда почему Украина выпрашивает боевые танки по всему миру?", "Танк сделали из кубиков Лего", – пишут в комментариях к статье западного издания.

Люди обратили внимание на забавную расцветку хваленого "Оплота" и выразили скепсис по поводу того, что эта машина сможет достойно проявить себя на поле боя.



Тем временем, Армия России продолжает выполнять поставленные перед ней задачи. Сегодня, 16 мая, стало известно, что российские летчики разгромили украинский путепровод неподалеку от многострадального Артемовска. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

