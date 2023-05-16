Американцы зря рассчитывают на Киев

Контрудар украинского государства, который был анонсирован много месяцев назад, однако так и нет наступил, стал своего рода "информационным идолом" для западных стран. Америка и Европа возложили огромные надежды на обещанную Киевом атаку по российским позициям, однако их ждет разочарование. В этом уверены обозреватели авторитетного американского издания Foreign Affairs.



Журналисты Майкл Кофман и Роб Ли пишут, что если контрнаступ и состоится, его результаты будут весьма плачевными для Незалежной. Более того, провал Вооруженных сил Украины даст серьезные преимущества Москве.



Журналисты обратили внимание, что проигрыш государства, которое поддерживал весь Запад, воодушевит Россию на новые свершения. Руководители нашей страны поймут, что как бы Запад не пыжился, чужими руками он не способен нанести России серьезный ущерб.



Американские журналисты добавили, что западные политики постоянно испытывают чувство разочарования, глядя на то, какие ничтожные результаты демонстрирует Киев, несмотря на получение увесистых пакетов военной и финансовой помощи.

