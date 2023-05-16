Запад провалился: в США раскрыли правду о контрнаступлении ВСУ

Запад провалился: в США раскрыли правду о контрнаступлении ВСУ
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКиеву указали на главную ошибку в скандальном заявлении о Крыме
Американцы зря рассчитывают на Киев

Контрудар украинского государства, который был анонсирован много месяцев назад, однако так и нет наступил, стал своего рода "информационным идолом" для западных стран. Америка и Европа возложили огромные надежды на обещанную Киевом атаку по российским позициям, однако их ждет разочарование. В этом уверены обозреватели авторитетного американского издания Foreign Affairs.

Журналисты Майкл Кофман и Роб Ли пишут, что если контрнаступ и состоится, его результаты будут весьма плачевными для Незалежной. Более того, провал Вооруженных сил Украины даст серьезные преимущества Москве.

Журналисты обратили внимание, что проигрыш государства, которое поддерживал весь Запад, воодушевит Россию на новые свершения. Руководители нашей страны поймут, что как бы Запад не пыжился, чужими руками он не способен нанести России серьезный ущерб.

Американские журналисты добавили, что западные политики постоянно испытывают чувство разочарования, глядя на то, какие ничтожные результаты демонстрирует Киев, несмотря на получение увесистых пакетов военной и финансовой помощи.

Источник: Foreign Affairs ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин сделал неожиданное заявление о СССР

Москва бросила взор на бывшие советские республики

Кадыров на танке сделал предупреждение Зеленскому

Лидер опробовал новую военную технику в деле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей