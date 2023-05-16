Киеву указали на главную ошибку в скандальном заявлении о Крыме

Киеву указали на главную ошибку в скандальном заявлении о Крыме
Фото: www.unsplash.com
Украинские власти продолжают тыкать носом в их глупость

Бурные обсуждения в интернет-пространстве начались после резонансного заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что у Крымского полуострова якобы все очень плохо: мол, там "нет ни туризма, ни экономики, ни развития".

Пользователи популярной зарубежной площадки Twitter отметили, что для начала киевской администрации стоило бы поинтересоваться мнением самих крымчан. Другие подчеркивают, что после воссоединения с Российской Федерацией Крым "цветет и пахнет".

Также люди пишут, что Зеленский постоянно позволяет себе неадекватные заявления о полуострове – его слова о бедственном положении в республике не соответствуют действительности.

"Он вообще в курсе того, что происходит в Крыму?", "Москва вложила миллиарды в полуостров, чтобы восстановить инфраструктуру, жилье и соцсистемы", "Киев 30 лет только грабил Крым", – пишут возмущенные пользователи социальных сетей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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