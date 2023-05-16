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Власти украинского государства по самые уши замешены в организации кровавых расправ над известными россиянами. Причастность Киева к убийствам медийных личностей не стал опровергать руководитель Главного управления разведки военного министерства Незалежной Кирилл Буданов.
Стоит отметить, что многие представители российского экспертного сообщества и ранее подчеркивали: за покушениями на известных граждан России, а также кровавыми расправами стоят украинские спецслужбы.
Буданов побеседовал с кровожадным украинским журналистом Валерием Савчуком, который поинтересовался, есть ли у местных властей возможность навсегда разделаться с популярным российским телеведущим Владимиром Соловьевым или философом Александром Дугиным.
"Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", – похвастался в ответ Буданов.
При этом главный украинский разведчик счел лишним называть конкретные имена россиян, которые стали жертвой кровавого киевского режима.
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