Незалежный не стал отнекиваться от очевидного

Власти украинского государства по самые уши замешены в организации кровавых расправ над известными россиянами. Причастность Киева к убийствам медийных личностей не стал опровергать руководитель Главного управления разведки военного министерства Незалежной Кирилл Буданов.



Стоит отметить, что многие представители российского экспертного сообщества и ранее подчеркивали: за покушениями на известных граждан России, а также кровавыми расправами стоят украинские спецслужбы.



Буданов побеседовал с кровожадным украинским журналистом Валерием Савчуком, который поинтересовался, есть ли у местных властей возможность навсегда разделаться с популярным российским телеведущим Владимиром Соловьевым или философом Александром Дугиным.

"Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", – похвастался в ответ Буданов.

При этом главный украинский разведчик счел лишним называть конкретные имена россиян, которые стали жертвой кровавого киевского режима.

