Мощные удары обрушились на территорию врага

На землях украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Армия России уничтожает позиции противника – с лица земли уже стерто огромное количество военных объектов Вооруженных сил Незалежной. Сегодня ночью, 17 мая, стало известно, что русские корабли обрушили точечные удары по целям на украинской территории.



Такой информацией поделились военные корреспонденты, которые работают в непосредственной близости от происходящего, передает телеканал "360". Известно, что мощные взрывы прогремели на территории украинского Николаева.



Как отмечает информационный ресурс "Общественная служба новостей", наши моряки обрушили на позиции противника мощные ракеты класса "Калибр". Практически в тот же момент в ряде регионов Незалежной взвыли сирены воздушной тревоги.



По имеющейся информации, после удара в Николаеве начался сильный пожар. Такие новости публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня". Представители киевского режима уже заявили, что пострадавших нет. Как известно, российские ракеты бьют исключительно по военным объектам противника.

