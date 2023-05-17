Нет ничего хуже неоправданных миллиардов

ВСУ совершено не способны вытеснить россиян из занятых позиций, невзирая на заявления Владимира Зеленского, указал подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис. Аналитик указал, что не допускает такого исхода событий даже с теоретической точки зрения.

Дэвис пояснил, что Россия отлично оснащена и, к тому же, прекрасно окопалась на собственных позициях вдоль фронтовой линии. Поэтому обороняющиеся войска представляют собой абсолютно "нереальную цель".

"Его заявления о намерении оттеснить Россию повторялись до тошноты. Однако доверие к нему будет подорвано, даже если он не сможет выйти из оборонительной позиции. Ситуация такова, что ему банально не хватит сил, мощи и знаний для успеха", – высказался Дэвис.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 17 мая ВС РФ нанесли сильнейший удар по складу с боевыми припасами в Николаеве. Объект удалось