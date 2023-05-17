19FortyFive: у России появилось убойное средство против американских HIMARS

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Россия смогла "взломать" американские системы HIMARS, находящиеся в распоряжении ВСУ, с помощью радиоразведки. В итоге ударные возможности украинских войск оказались ограничены, считает обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко.
"Русские в курсе планов Киева, а потому они переместили командные центры в зону, находящуюся вне досягаемости ракет HIMARS. Как правило, наступательная операция стартует с ударов по тыловому обеспечению противника и его командования, поэтому здесь шаги Украины существенно ограничиваются", – указывает обозреватель.
К тому же, российские войска успешно "глушат" ракеты HIMARS с помощью электронных средств – в итоге ракеты не попадают в цель. По ряду публикаций в западных медиа, Россия успешно подавляет ракетные комплексы, переданные Западом для Украины. В итоге ракеты американского образца, запускаемые украинской стороной, все чаще падают.
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