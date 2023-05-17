Зеленский решился на самый грязный прием

Киев снова захотел сыграть на чувствах миллионов

Перед проведением масштабного контрнаступления украинский лидер Владимир Зеленский отдал приказ всем силовым структурам, включая ГУР и СБУ, продемонстрировать активность на всех направлениях фронта, считая информационное, пишет "Легитимный", ссылаясь на собственные источники.

Канал уточняет, что офису Зеленского необходима либо информационная победа, либо масштабная трагедия – не обязательно в тылу противника, как показывает практика. Чтобы сыграть на трагедии и выбить больше военной помощи у партнеров, ВСУ давно устанавливают комплексы противовоздушной обороны в пределах городских застроек.

Таким образом, говорится в материале, Киев пытается сместить все акценты на себя в преддверии обсуждения украинского вопроса на полях G7.

Ранее Bloomberg писал, что ключевой задачей участников "Большой семерки" остается попытка перетянуть к себе государства, занимающие либо нейтральную, либо условно "пророссийскую" позицию в вопросе украинского конфликта. Это Казахстан, Китай, Бразилия, Вьетнам и ЮАР,