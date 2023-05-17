Пентагон наказал Киев за удар "Кинжала" по американской ПВО

Альянс отправляет спецгруппу на Украину для выяснения всех причин

Пентагон настрого запретил Украине пользоваться зенитно-ракетными системами Patriot – по крайней мере, до того момента, когда не будут установлены все обстоятельства ракетного удара по ПВО, переданной Украине американской стороной.

Как пишет "Резидент", Белый дом решил отправить на Украину спецгруппу, которая оценит состояние уничтоженной системы и выяснит причины поражения вследствие атаки, проведенной ВКС России.

По меньшей мере, "Кинжал" уничтожил две пусковые установки Patriot Launching Station-3, а также радиолокационную систему Patriot Radar Set. Погибли пятеро военных, из них – двое инструкторов, отправленных в Киев вместе с ПВО в качестве технического персонала, оказывающего украинским войскам помощь в использовании противовоздушной системы.

ВСУ, кроме потери самой батареи ПВО, израсходовали 32 ракеты, пытаясь сбить "Кинжал". Вся батарея размещалась в одной точке – лишь радиолокационная система располагалась в нескольких километрах от пусковой установки. Потери оцениваются в десятки миллионов долларов. Аналитики считают, что Пентагон, вероятнее всего, откажет Владимиру Зеленскому в передаче истребителей.