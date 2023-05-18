По Киеву нанесли очередной удар: появились подробности

В украинской столице раздались взрывы

Минувшей ночью в нескольких районах Украины была объявлена воздушная тревога. В их числе оказалась и украинская столица, по которой впоследствии нанесли очередной ракетный удар. Информацию об этом подвердили местные власти, сообщив о нескольких взрывах в Киеве.

По заявлению Виталия Кличко, атака была совершена на Дарнцкий и Днепропетровские районы города, сообщает телеканал "360". Мэр утверждает, что снаряды удалось сбить и к значительным разрушениям это не привело. Однако разлетевшиеся осколки привели к небольшим повреждениям в гаражном кооперативе.

Украинская сторона утверждает, что атака на Киев производилась с помощью крылатых ракет Х-101/555. После над столицей были замечены разведывательные БПЛА. Для города это стало девятым ракетным обстрелом с момента начала спецоперации.

Также воздушная тревога ночью звучала в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, сообщает "Свободная пресса". Падение ракеты было зафиксировано в Одессе, где удар пришелся по промышленному зданию.

До этого Киев подвергся обстрелу 16 мая. Российская сторона утверждает, что в результате атаки было уничтожено пять установок ЗРК Patriot. Однако американские СМИ эту информацию опровергают – по их сведениям, системы получили минимальные повреждения, пишет РИА ФАН.