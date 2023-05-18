В Офисе Зеленского пригрозили "устранить" всех россиян

Скандал развернулся после слов ГУР ВСУ Буданова

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отреагировал на выступление России в ООН. Он отметил словосочетание "риторика ненависти", которое российский представитель использовал, говоря о позиции украинской стороны. По словам Подоляка, Украина и правда ненавидит Россию и всех ее граждан в отдельности.

Чиновник заявил, что Киев всегда и везде будет преследовать россиян. Разговаривать они считают бессмысленным.

"Да, представители РФ – государства серийных убийц – несомненно, выплатят все долги. Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически", – написал он в соцсетях.

Подоляк потребовал, чтобы Россия перестала использовать ООН как международную трибуну, а российские представители дождались "своего трибунала".

Ранее Россия направила в СБ ООН письмо по поводу заявлений главы ГУР ВСУ Буданова об убийстве россиян. Василий Небензя разослал соответствующее письмо, указав на нарушение правил Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Украиной, сообщает телеканал "360".

В минувший вторник Буданов заявил, что Киев причастен к убийству известных россиян, подчеркнув, что Украина "продолжит убивать русских по всему миру", пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".