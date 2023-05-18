Россия объявила охоту "Кинжалами" на американские ПВО

У ВСУ осталась еще одна батарея Patriot

Новость об уничтожении батареи зенитно-ракетной системы Patriot в Киеве приковала внимание западных медиа, которые разбирают фиаско, допущенное вооруженными силами Украины. По предварительным расчетам, потери после удара по ПВО оцениваются для западных налогоплательщиков ориентировочно в 96 миллионов долларов, если считать исключительно выпущенные ракеты (всего 32 снаряда).

Авторы Military Watch считают, что после атаки российского "Кинжала" поставила под вопрос необходимость в предоставлении для Украины дорогостоящих зенитно-ракетных систем. Учитывая передовые возможности России в гиперзвуковом вооружении – "Кинжал", "Искандер" и "Циркон" – смысл в наличии западного ПВО для Украины, с точки зрения вложений Пентагона, теряется.

"Поставки Patriot подавались как необходимая мера из-за краха самой украинской ПВО. Запад, равно как и Киев, предупреждали об истощении арсеналов ВСУ, который состоял из С-300 и "Буков". Однако крайняя дороговизна ракеты с ограниченным количеством перехватчиков – серьезные аргументы против передачи ПВО для Украины", – говорится в материале.

Батарею развернули не более месяца назад – спустя мгновение она уже была уничтожена. У ВСУ осталась еще одна, однако перемещение на этот раз вряд ли поможет. Украинский персонал, обслуживавший Patriot, знал, что Россия готовит гиперзвуковой удар. Однако времени на предупреждение не доставало – да и вряд ли его вообще хватит, если речь идет о гиперзвуковом "Кинжале".