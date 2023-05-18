ВС РФ обрушили "Калибры" на склады с оружием НАТО

Массированный налет произошел в ночь на 18 мая

ВС России атаковали запасы западного вооружения, переданного украинской армии, использую крылатые ракеты. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Согласно приведенным данным, склады с оружием НАТО были атакованы в ночь на 18 мая. Атакованы также резервы ВСУ, все объекты были поражены.

На каких конкретных направлениях наносились указанные удары по запасникам украинских сил, не уточняется. В российском оборонном ведомстве также подчеркнули, что за счет высокоточного вооружения удалось пресечь выдвижение резервов ВСУ к линии фронта.

RT уточняет, что в Одессе зафиксировали несколько прилетов по складам с дизельным топливом и железнодорожному мосту, сообщается об ударах на "польской" линии снабжения – на Западе Украины, включая Хмельницкий, Тернополь и Винницу, где расположены склады с боевым комплектом и западным вооружением.