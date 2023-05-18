Раскрыта смертоносная тактика ВКС России по уничтожению техники НАТО

Раскрыта смертоносная тактика ВКС России по уничтожению техники НАТО
UAC/www.globallookpress.com
ВСУ стремительно теряют вооружение и припасы со складами

ВКС России активизировались, нанося ощутимые удары по вражескому тылу, чтобы сорвать контрнаступление противника. Военный аналитик Юрий Кнутов считает, что авиация стремится к двум целям: поразить технику и вооружением ВСУ, а также вскрыть и уничтожить противовоздушную оборону врага.

Приоритетом же остаются склады с оружием и штабы, а также украинские узлы связи. Без этих элементов наступательные возможности ВСУ будут сильно ослаблены. После ударов ВСУ британскими "Штормами" Минобороны провело серьезную работу по определению точных координат средств противника. 

В эту же задачу входит и подавление вражеской ПВО. Используются самые разные тактические приемы. К примеру, атакуют изначально дроны с ракетами против РЛС, а затем идут крылатые ракеты. Последние запускают вместе с "ловушками", на которые ведется противник. Все приемы чередуют – они и позволили уничтожить ту самую батарею американской системы Patriot.

В скором времени в Литве состоится саммит Североатлантического альянса, куда, вероятно, прилетит и Владимир Зеленский. Поэтому давать возможность сосредоточить силы противнику непозволительно. Действовать нужно так, чтобы президенту Украины было нечего доложить об успехах Киева.

А предшественник Зеленского Петр Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнется буквально в ближайшие дни, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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