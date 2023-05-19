Киеву предрекли "ужасное лето" из-за дерзкого решения

Киеву предрекли "ужасное лето" из-за дерзкого решения
Фото: www.unsplash.com
Украину омоют потоки крови

Несмотря на реальное положение дел, киевский режим продолжает пыжиться и уверять общественность в том, что обещанное много месяцев назад контрнаступление чуть ли не "обратит" российских бойцов в бегство. Однако даже украинские политики понимают, к чему на самом деле приведет такое решение киевских верховодов пойти в атаку.

Страшным прогнозом для сограждан поделился посол Незалежной в Британии Вадим Пристайко, передает информационный ресурс URA.RU. По мнению высокопоставленного украинского дипломата, страну ждет "ужасное лето" из-за необдуманного решения нанести контрудар по позициям Армии России.

При этом Пристайко отдельно отметил, что мощный нажим со стороны западных политиков сильно давит на украинских военных и еще больше ухудшает положение дел киевского режима, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Дипломат справедливо указал на то, что Незалежной тяжело бороться с государством, превышающим ее размеры в 16 раз. Посол подчеркнул: киевские руководители хорошо понимают, что контрудар обернется смертью тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.

"Я знаю, что это может быть очень ужасное лето, и цена ужасна", – приводит стенания незалежного дипломата телеканал "360".

Источник: Телеканал ITV ✓ Надежный источник
новости партнеров

По Киеву нанесли очередной удар: появились подробности

В украинской столице раздались взрывы

Объявлен месяц вероятного начала переговоров по Украине

Киев может потерять поддержку Запада в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей