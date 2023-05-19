Украину омоют потоки крови

Несмотря на реальное положение дел, киевский режим продолжает пыжиться и уверять общественность в том, что обещанное много месяцев назад контрнаступление чуть ли не "обратит" российских бойцов в бегство. Однако даже украинские политики понимают, к чему на самом деле приведет такое решение киевских верховодов пойти в атаку.



Страшным прогнозом для сограждан поделился посол Незалежной в Британии Вадим Пристайко, передает информационный ресурс URA.RU. По мнению высокопоставленного украинского дипломата, страну ждет "ужасное лето" из-за необдуманного решения нанести контрудар по позициям Армии России.



При этом Пристайко отдельно отметил, что мощный нажим со стороны западных политиков сильно давит на украинских военных и еще больше ухудшает положение дел киевского режима, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Дипломат справедливо указал на то, что Незалежной тяжело бороться с государством, превышающим ее размеры в 16 раз. Посол подчеркнул: киевские руководители хорошо понимают, что контрудар обернется смертью тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.

"Я знаю, что это может быть очень ужасное лето, и цена ужасна", – приводит стенания незалежного дипломата телеканал "360".

