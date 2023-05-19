ВСУ готовы пойти на все

Украинская армия продолжает терпеть провал за провалом в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. На этом фоне киевский режим может решиться на любые провокации, подчеркнул известный военный политолог Олег Иванников.



Подполковник запаса заявил, что одной из следующих целей незалежных боевиков неизбежно станет Калининградская область. Украинцы постараются провернуть на территории этого российского субъекта ряд диверсией – под атаку попадут стратегически важные объекты инфраструктуры.



Политолог напомнил об уникальном расположении Калининградской области. Этот российский регион со всех сторон окружен враждебными странами Североатлантического альянса.



Иванников считает, что для нападения на Калининград киевский режим может воспользоваться услугами отставных натовских вояк, которые сейчас трудоустроены в частных военных компаниях. Украинцам сложно самостоятельно использовать мудреную западную технику, поэтому всю грязную работу с ударами по мирным городам возложат на плечи профессиональных зарубежных боевиков.

