Многое определится контрнаступлением ВСУ

Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель главы ГУ международного военного сотрудничества министерства обороны России Евгений Бужинский считает, что контрнаступление украинских войск займет до трех недель – и в итоге ВСУ не смогут прорвать российскую оборону.

Аналитик пояснил, что в текущем состоянии противник не может достичь ощутимых успехов. Россия имеет преимущество, что касается как авиации, так и ракетных частей. ВС РФ научились в боевых условиях сбивать "подарки НАТО" – переданные британцами "Штормы" и HIMARS.

Генерал выразил надежду, что горячая фаза специальной операции минует до конца текущего года – хотя некоторые прогнозируют продление конфликта еще на пять лет. Однако правда такова, что ресурсов у Украины на такой срок едва ли хватит, даже учитывая военную поддержку Запада.

Бужинский указал, что Запад испытывает дефицит в производстве боевых припасов. Для перезапуска и расширения производственных мощностей требуются огромные средства. Проблема же такова, что европейский ВПК на 90 процентов состоит из частных рук (в Штатах этот показатель стоит на стопроцентной отметке). А рынок, как известно, требует постоянных гарантий от государства, которые никто дать ему не может.

Многое будет определяться и от того, чем завершится наступление ВСУ. Проигрыш Киева означает, что Запад подтолкнет Украину к переговорам. К горячему конфликту Европа не готова, несмотря на громкие слова ее представителей.