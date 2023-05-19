Запад начал мстить Зеленскому за потерю дорогостоящей ПВО

Запад начал мстить Зеленскому за потерю дорогостоящей ПВО
Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Партнеры не прощают промахов и выброшенных на ветер денег

После громкой публикации в CNN, в которых говорилось о преимуществах для Украины из-за поражения гиперзвуковым оружием зенитно-ракетной системы Patriot, напрашивается следующий вывод: авторы материала явно симпатизируют России, иронизирует военный аналитик Юрий Кнутов.

В СNN сообщили, что за счет ракетных ударов по Украине РФ тратит собственные резервы в высокоточном вооружении – в этом якобы и заключается "неоспоримый плюс" для Киева. Кнутов же считает, что истина проста: подобные выводы делают явные дилетанты. Ракеты поражают запас вооружения противника и его техники – никакой выгоды для Киева подобные удары не представляют.

Запад, кстати говоря, давно рекомендует Киеву экономить на своем ракетном вооружении и припасах, заверяя Владимира Зеленского, что у России якобы на исходе запас высокоточных ракет. И это также не соответствует действительности.

Подобная экономия не сулит ничего, кроме верного поражения. Разбираться в таких умозаключениях непросто: непонятно, в чем сам смысл приобретения комплексов противовоздушной обороны, если ими никто не пользуется. Советы Запада сравнимы с медвежьей услугой – либо в Штатах откровенно желают поражения Украине после потери дорогостоящей ЗРК Patriot.

"Дожидаться того, что закончатся ракетные удары – все равно, что сидеть и ждать того, как наши войска победят", – пояснил Кнутов.

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
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