Пентагон нашел средство против российского гиперзвука

От "Кинжала" не спастись, однако противника можно "обмануть"

ВСУ начнут перемещать переданные зенитно-ракетные комплексы Patriot из-за потери батареи, заявил один из высокопоставленных чиновников американского правительства, утверждает британское издание Express.

Такой маневр, выразил уверенность спикер, позволит Украине снизить вероятность попаданий российских ракет по западным системам.

Чиновник утверждает, что ситуация не повляет на поставки новых установок ПВО для Украины. Напротив, Пентагон якобы расширит военную помощь в передаче зенитно-ракетных систем и снабдит украинские войска еще большим количеством батарей.

В материале также говорится, что прямое нападение на Россию со стороны США и союзников маловероятно – Западу выгодны альтернативные варианты.