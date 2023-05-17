G7 и ЕС готовятся к "глобальной битве" с Россией и Китаем

Главный приз – расширение зоны влияния

Западные страны с большим негодованием наблюдают за тем, как улучшаются отношения Российской Федерации с важными игроками международной арены. Американские аналитики утверждают, что страны Большой восьмерки и Евросоюза планируют устроить "глобальную битву предложений" с Москвой и Пекином.



Западные политики понимают, что расширение зоны влияния России и Китая может резко изменить положение дел в мировом пространстве. Как утверждают журналисты агентства Bloomberg, сейчас страны G7 и ЕС планируют перетянуть на свою сторону Казахстан, Бразилию, Вьетнам и ЮАР.



Западные страны готовы на многое ради того, чтобы заручиться поддержкой перечисленных государств. Политики планируют подготовить для возможных союзников очень выгодные предложения в сфере торговли и безопасности.



Отмечается, что в последнее время Пекин заметно увеличил инвестиции в инфраструктуру других государств, а Москва активно развивает сотрудничество в сфере поставок оружия и безопасности. Такие тенденции очень беспокоят коллективный Запад.



К слову, ранее стало известно, что в новый антироссийский пакет санкций Европа может добавить до сотни физических лиц и компаний. Такую информацию публикует телеканал RT.

