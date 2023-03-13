По танкам и солдатам: Россия готовится к сокрушительному удару по Украине

Специалистам удалось модернизировать вооружение

Благодаря опыту проведения спецоперации российским специалистам удалось модернизировать барражирующие боеприпасы "Ланцет" так, что они способны уничтожать практически любое наземное вооружение противника с гарантией в 100%. Об этом сообщили источники в отрасли.

"Ланцеты", известные также как "Изделие-52", получили новую систему наведения и управления, их перепрошили другим программным обеспечением, благодаря чему управление БПЛА стало более точным.

Также в дронах теперь находится улучшенная боевая часть. Это, по словам источника, "позволяет гарантировано поражать типовые для дрона цели – гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника", передает РИА ФАН. Среди боеприпасов для беспилотника сейчас значатся кумулятивные, осколочно-фугасные и термобарические снаряды.

Специалисты считают, что благодаря новым модернизациям повысится гибкость использования дронов-камикадзе на поле боя. Сейчас на вооружении ВС РФ имеются "Ланцеты" с меньшей и большей боевой частью. Благодаря такому арсеналу подразделения смогут наносить сокрушительные удары по противнику с воздуха.

Ранее британский генерал отметил, что у России остался важный военный козырь, который в последнее время не был активно задействован в конфликте на Украине.