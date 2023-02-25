Россия приберегла сокрушительный козырь в рукаве для Украины

Британский генерал указал на вероятную тактику ВС РФ

Обе стороны украинского конфликта готовятся к новому наступлению весной. Британский генерал Ричард Бэрронс утверждает, что до сих пор России удавалось держать в рукаве сокрушительный козырь, который может переломить ход конфронтации – по его словам, раскрыть свои планы ВС РФ могут в ближайшее время.

Военный утверждает, что до сих пор Москва очень ограниченно использовала свою военную авиацию на Украине. Он считает, что это связано с украинскими системами ПВО, которые не давали ВВС маневрировать в воздушном пространстве.

Теперь он уверен, что Россия готовится сокрушить защиту украинцев для задействования в конфликте истребителей и вертолетов, предприняв новую масштабную атаку на ПВО украины. Бэрронс считает, что ВС РФ будут использовать для этого ракетные атаки и беспилотники.

Генерал утверждает, что российская сторона сможет в таком случае получить серьезное превосходство на земле. Однако не до конца уверен в том, что РФ предпримет такую тактику.

"Первое, что можно сказать наверняка, это то, что русское наступление началось. Во-вторых, украинцы этому не удивлены и ждут этого",

– подытожил он.