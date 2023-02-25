Россия приберегла сокрушительный козырь в рукаве для Украины

Россия приберегла сокрушительный козырь в рукаве для Украины
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Британский генерал указал на вероятную тактику ВС РФ

Обе стороны украинского конфликта готовятся к новому наступлению весной. Британский генерал Ричард Бэрронс утверждает, что до сих пор России удавалось держать в рукаве сокрушительный козырь, который может переломить ход конфронтации – по его словам, раскрыть свои планы ВС РФ могут в ближайшее время.

Военный утверждает, что до сих пор Москва очень ограниченно использовала свою военную авиацию на Украине. Он считает, что это связано с украинскими системами ПВО, которые не давали ВВС маневрировать в воздушном пространстве.

Теперь он уверен, что Россия готовится сокрушить защиту украинцев для задействования в конфликте истребителей и вертолетов, предприняв новую масштабную атаку на ПВО украины. Бэрронс считает, что ВС РФ будут использовать для этого ракетные атаки и беспилотники. 

Генерал утверждает, что российская сторона сможет в таком случае получить серьезное превосходство на земле. Однако не до конца уверен в том, что РФ предпримет такую тактику.

"Первое, что можно сказать наверняка, это то, что русское наступление началось. Во-вторых, украинцы этому не удивлены и ждут этого",

– подытожил он.

Источник: Daily Star ✓ Надежный источник
новости партнеров

Вашингтон придумал способ заставить Киев признать победу России

Любопытной информацией поделились американские журналисты

Вторжение в Приднестровье: Киев определил новую цель удара

Украинские власти делают все для подрыва мировой безопасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей