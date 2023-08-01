ВСУ бросились в атаку на российские гражданские суда

ВСУ бросились в атаку на российские гражданские суда
Фото: www.unsplash.com
Слаженные действия бойцов нашей армии смешали неприятелю карты

Сегодня, 1 августа, стало известно о вопиющей провокации киевского режима. Вооруженные силы украинского государства предприняли попытку напасть на наши гражданские суда. Резонансный инцидент произошел в акватории Черного моря.

Такой тревожной информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Сообщается, что целью украинского противника были гражданские транспортные суда. Наши корабли пытались атаковать в юго-западной части Черноморья.

Украинские вояки направили на корабли три беспилотных катера. Транспортные суда следовали к проливу Босфор. Военные корабли, которые сопровождали гражданские суда, своевременно выявили водную активность противника и уничтожили морские беспилотники.

Тем временем, в Киеве размышляют о будущем украинского государства в случае смерти нынешнего президента Владимира Зеленского. Так, депутат Верховной Рады уже озвучил имя преемника, который получит в руки всю полноту власти, если пан Зеленский сгинет.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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