Слаженные действия бойцов нашей армии смешали неприятелю карты

Сегодня, 1 августа, стало известно о вопиющей провокации киевского режима. Вооруженные силы украинского государства предприняли попытку напасть на наши гражданские суда. Резонансный инцидент произошел в акватории Черного моря.



Такой тревожной информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Сообщается, что целью украинского противника были гражданские транспортные суда. Наши корабли пытались атаковать в юго-западной части Черноморья.



Украинские вояки направили на корабли три беспилотных катера. Транспортные суда следовали к проливу Босфор. Военные корабли, которые сопровождали гражданские суда, своевременно выявили водную активность противника и уничтожили морские беспилотники.



Тем временем, в Киеве размышляют о будущем украинского государства в случае смерти нынешнего президента Владимира Зеленского. Так, депутат Верховной Рады уже озвучил имя преемника, который получит в руки всю полноту власти, если пан Зеленский сгинет.

