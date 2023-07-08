Турция нанесла неожиданный подлый удар по России

Восточная "дипломатия" загнала в тупик экспертов

Сегодня, 8 июля, стало известно о позиции турецкого лидера Реджепа Эрдогана по поводу членства украинского государства в Североатлантическом альянсе. Как известно, этот вопрос является очень важным и болезненным для нашей страны. Во многом именно из-за угрозы вступления Киева в НАТО был дан старт специальной военной операции по демилитаризации Незалежной.



Неожиданно турецкий президент объявил, что Украина заслуживает членства в западной коалиции. Учитывая, что турки всегда считались более или менее дружественным России народом, такие слова Эрдогана вызвали небывалый резонанс. Многие обыватели расценивают это как предательство.

"Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО", – такие слова произнес руководитель Турции.

Свою позицию Эрдоган обозначил на пресс-конференции, которая была организована после переговоров высокопоставленного турка с украинским лидером Владимиром Зеленским. Два президента пообщались тет-а-тет в Стамбуле. Беседа заняла более 2,5 часов.

Очевидно, что подобные слова серьезно обеспокоили российскую сторону. Москва выступает резко против вступления киевского режима в Североатлантический альянс.