Доминированию США в мировой экономике решили положить конец

Вновь начавшиеся обсуждения перспективного создания единой валюты БРИКС говорят о том, что страны однозначно намерены добиться дедолларизации. Больше всего в этом заинтересована Россия, поскольку США используют инструмент давления собственной валютой в пользу соблюдения санкций, пишет французская Les Echos.

Эксперты полагают, что создание единой валюты между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой – вопрос решенный, несмотря на скепсис международного сообщества, указывает телеканал "360".

"Многие не верили, что у БРИКС будут ресурсы и политическая сплоченность для создания Нового банка развития. А они это сделали", – говорят аналитики.

Однако, по их словам, этот процесс не будет достаточно быстрым. ЮАР считает, что от доллара нужно уходить, но в идею создания единой валюты верит слабо. Китай, в свою очередь, вряд ли захочет отказываться от юаня. Дополнительно денежно-кредитная политика в странах БРИКС очень отличается, и они попросту могут не суметь найти необходимые механизмы для урегулирования.

При этом эксперты отмечают, что когда государства достигнут своей цели, то удар по доллару будет колоссальный. На БРИКС приходится более 40% мирового населения, четверть мирового ВВП и 18% торговли на планете, сообщает "Свободная пресса". Этого будет достаточно, чтобы обеспечить многополярный мир, лишить США доминирования и в целом нанести удар по господству Запада, подытоживает RT.