Кремль вбрасывает дезинформацию, утверждает Лондон

Министерство обороны Великобритании заявило, что вся информация об обещании Лондона передать боеприпасы с обедненным ураном украинской стороне – не более чем "дезинформация", якобы намеренно распространяемая Москвой.

В оборонном ведомстве королевства отреагировали на недавние слова президента РФ. Владимир Путин ранее заявил, что передача припасов с обедненным ураном вызовет вынужденную реакцию Кремля. Фактически, коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом.

В Министерстве обороны Великобритании в ответ заявили, что королевские вооруженные силы используют обедненный уран в боеприпасах на протяжении "десятилетий", и к ядерному оружию этот элемент не имеет ровным счетом никакого отношения.

Таким образом, сделали железный вывод в Минобороны Великобритании, отвечая России, ядерная компонента вовсе не является ядерным оружием. В ведомстве также заявили, что научные исследования подтверждают "вероятно, низкое" воздействие подобных припасов на окружающую среду и здоровье населения.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, поставки припасов с обедненным припасов для украинской армии выведут мир к новой фазе напряженности – а Украина лишится возможности производить "незараженное продовольствие".