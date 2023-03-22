В России раскрыли новый план контрнаступления ВСУ в Бахмуте

В России раскрыли новый план контрнаступления ВСУ в Бахмуте
Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
Киев копит резервы

Киев решил поменять план по контрнаступлению в Бахмуте, пишут в телеграм-каналах. Главком сухопутных сил ВСУ Александр Сырский якобы ранее планировал нанести фланговые удары с четырех направлений, однако в дело вмешалась погода. Поэтому в генштабе украинских сил предложили новый план – нанести концентрированный удар в "стык" россиян.

Военный аналитик Андрей Клинцевич указал, что план вполне похож на правду, учитывая, с какой маниакальностью Зеленский шлет резервы в Бахмут. Проблема, однако, в том, что с подготовкой плана умирает сама необходимость его реализации – теперь у ВСУ под контролем меньше 30 процентов городской застройки.

Сырский планирует деблокировать Артемовск с вбиванием клина в обхват позиций РФ. Однако такое наступление будет сразу отсечено. Поэтому остается единственный вариант: искать брешь в обороне российской группировки. В бахмутском направлении уже образовано несколько вырисовывающихся котлов.

"Условно говоря, у нас есть северная группировка, которая окружает Артемовск, она же является южной "клешней", которая окружает Северск. Поэтому ВСУ могут попытаться срезать эту "клешню" и устранить угрозу окружения Северска и Артемовска", – указал спикер.

По ряду данных, промзона Бахмута практически целиком зачищена от украинских подразделений. 

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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