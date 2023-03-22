В России нашли способ навсегда прекратить атаки дронов ВСУ

После Джанкоя в стране вспомнили о хорошо забытом старом

ПВО России, несмотря на всю эффективность, не может полностью обезопасить небо от воздушных угроз. Приграничные регионы практически ежедневно страдают от украинских дронов.

Кроме ударов по Джанкою, в конце марта произошла еще и атака на участок нефтепровода "Дружба" в Брянской области – удар пришелся по нефтеперекачивающей станции "Новозыбков".

Несмотря на высокую эффективность и возможности российских ЗРК, свести к минимуму атаки вражеских дронов пока не получается. Одна из проблем заключается в концентрации сил – а именно, в количестве ПВО и авиации. Сегодня пилотируемые воздушные единицы довольно дороги и сильно уязвимы перед противовоздушной обороной. А человеческие потери попросту неизмеримы. Потому авиация проигрывает ПВО.

Если же применять БПЛА, пишет газета "Взгляд", производство и запуск обойдутся в десятки раз дешевле – настолько, что можно говорить о запуске массового производства. Вполне реально испепелить ими весь тыл противника, а не отдельные объекты стратегического значения.

Классическая схема ПВО – авиация и крылатые ракеты – проигрывает в концепции дронам. Значимых объектов, которые нужно срочно защитить – великое множество. А потому все прикрыть не удается. Противник, к тому же, пользуется спутниками Запада, а потому наносит удары по неприкрытым объектам. К тому же, беспилотники летают на низкой высоте и низкой скорости. Малые габариты делают трудным попадание по цели.

Россия может существенно нарастить свои средства противовоздушной обороны – но только не на земле, а в воздухе. И здесь на первый план выходят авиационные средства ПВО (как дальнего обнаружения, так и перехвата. Именно их так сложно сбить.

"Решение – применение более простых управляемых ракет, например, с полуактивным лазерным наведением на базе обычных неуправляемых ракет, что уже успешно проверялось на Западе. Здесь же можно вспомнить и пушечное вооружение истребителей – идеально средство против БПЛА на низкой высоте", – пишет автор.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", ВСУ обстреляли районы Донецка 22 марта – погиб один человек.