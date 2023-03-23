"Мясной штурм": ВСУ бросили в атаку бронетехнику НАТО и пехоту в Запорожской области

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Тактическая группа ВСУ попыталась прорвать оборону российских войск. Попытка оказалась полностью формальной – при отражении атаки, для которой противник задействовал американские и нидерландские бронетранспортеры М113 / YPR-765.
К слову, противник не впервые пытается прощупать оборону ВС России на указанном участке, не жалея резервы. Ранее ВСУ направили бригаду спецназа в атаку в сторону Токмака. Наступающие были так же разбиты бойцами 291-го полка.
Вооруженные силы Украины таким образом ищут брешь и изъяны в переднем кране российской обороны, проводя разведку боем. У Запорожья и Орехова скапливаются резервы ВСУ.
В Харьковской области же украинские войска активно занимаются возведением траншей и укреплений. На Купянском направлении местность заминирована, передает телеканал "360". Фортификационные укрепления появляются и в районе Голубовки, уточняет RT.
Никаких "жестов доброй воли", заявляет эксперт