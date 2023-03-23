Подразделение работает по наводке целей со спутника ЦРУ

На украинской стороне фронта работает группа, которая получает целеуказание непосредственно от ГУР Минобороны Украины. По словам командующего отрядом, группа выбирает цели на планшете с помощью приложения, синхронизированного со спутником Центрального разведывательного управления США.

С формальной точки зрения, речь идет о полицейском специальном отряде. Однако на практике подразделение корректирует наводку для артиллерии и сбрасывает бомбы с помощью дронов на небольшом расстоянии, уточняет РИА ФАН.

В частности, речь идет о подразделении Министерства внутренних дел Украины "Тор". Политобозреватель Евгений Корнилов указывает, что британская газета восхваляет "Тор" за военные преступления. Отряд хвастается, что находится в ожидании подрыва автомобилей русских – а затем уничтожает медиков, которые приезжают для эвакуации раненых.

По информации телеканала "360", за сутки украинские войска потеряли свыше 300 человек на донецком направлении, где сейчас проходят ожесточенные бои.