Киев объявил о контрнаступлении в Бахмуте

Киев объявил о контрнаступлении в Бахмуте
Александр Сырский. Фото: соцсети
План уже одобрен Зеленским

Главком Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что российская сторона пытается в ходе упорных боев взять Бахмут, "не считаясь с потерями". Основными силами, сосредоточенными российской стороной на этом направлении, являются "вагнеровцы". 

В скором времени, заявил Сырский, ВСУ смогут "воспользоваться" усталостью противника. Главком не стал конкретно объяснять тактику Киева, лишь указав, что украинская армия намерена действовать по примеру с ситуацией на Харьковском направлении, когда смогла занять ряд территорий в ходе контрнаступательных действий, передает телеканал "360".

На восточном направлении, добавил Сырский, действуют 93-я, десятая, пятая и 57-я бригада ВСУ, которые находятся под постоянным огнем российской артиллерии.

"Пятый канал" сообщает, что на авдеевском направлении армия РФ продвигается вперед с помощью танков и тяжелой артиллерии.

Источник: Telegram • Требует проверки
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