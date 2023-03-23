Киев объявил о контрнаступлении в Бахмуте

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Главком Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что российская сторона пытается в ходе упорных боев взять Бахмут, "не считаясь с потерями". Основными силами, сосредоточенными российской стороной на этом направлении, являются "вагнеровцы".
В скором времени, заявил Сырский, ВСУ смогут "воспользоваться" усталостью противника. Главком не стал конкретно объяснять тактику Киева, лишь указав, что украинская армия намерена действовать по примеру с ситуацией на Харьковском направлении, когда смогла занять ряд территорий в ходе контрнаступательных действий, передает телеканал "360".
На восточном направлении, добавил Сырский, действуют 93-я, десятая, пятая и 57-я бригада ВСУ, которые находятся под постоянным огнем российской артиллерии.
"Пятый канал" сообщает, что на авдеевском направлении армия РФ продвигается вперед с помощью танков и тяжелой артиллерии.
Никаких "жестов доброй воли", заявляет эксперт