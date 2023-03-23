"Царь-бомба" от ВКС России испепелила позиции ВСУ: видео

Противник был стерт с лица земли

В телеграм-каналах сообщают, что российские ВКС применили "царь-бомбу" на Запорожском направлении. Судя по опубликованным кадрам, боевая авиация готова к встрече с украинскими войсками, которые активизировались на указанном участке, прощупывая оборону ВС России.

В Сети появился ролик с мощнейшим взрывом, который, пишут в Сети, произошел в зоне боесоприкосновения в Запорожской области. На видео явно можно заметить, как неизвестный снаряд сносит позиции ВСУ, стирая их с лица земли.

По некоторым данным, ВКС России применили одну из разновидностей бомб ФАБ – в ход пошел тяжелый планируемый снаряд, сброшенный бомбардировщиком до входа в зону ПВО противника.

Тем временем Киев готовится к контрнаступлению в восточном направлении. Главком сухопутных сил ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска будут действовать по сценарию с контрнаступлением в Харьковском направлении, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".