"Царь-бомба" от ВКС России испепелила позиции ВСУ: видео

"Царь-бомба" от ВКС России испепелила позиции ВСУ: видео
Фото: t.me/fighter_bomber
Противник был стерт с лица земли

В телеграм-каналах сообщают, что российские ВКС применили "царь-бомбу" на Запорожском направлении. Судя по опубликованным кадрам, боевая авиация готова к встрече с украинскими войсками, которые активизировались на указанном участке, прощупывая оборону ВС России.

В Сети появился ролик с мощнейшим взрывом, который, пишут в Сети, произошел в зоне боесоприкосновения в Запорожской области. На видео явно можно заметить, как неизвестный снаряд сносит позиции ВСУ, стирая их с лица земли.

По некоторым данным, ВКС России применили одну из разновидностей бомб ФАБ – в ход пошел тяжелый планируемый снаряд, сброшенный бомбардировщиком до входа в зону ПВО противника. 

Тем временем Киев готовится к контрнаступлению в восточном направлении. Главком сухопутных сил ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска будут действовать по сценарию с контрнаступлением в Харьковском направлении, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Военное дело • Требует проверки
новости партнеров

Британия "напросилась" на ядерный ультиматум от России - политолог

Никаких "жестов доброй воли", заявляет эксперт

НАТО объявило о своих планах на Черное море

США привлекут к новой задаче всех членов альянса, имеющих выход к черноморским водам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей