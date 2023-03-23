Зеленский нахально приехал в Россию

Зеленский нахально приехал в Россию
Фото: соцсети
Главу Украины заметили на улицах

Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Он оказался в подконтрольной Киеву части региона – селе Посад-Покровское, который расположен примерно в 30 км от Херсона. Город также находится под контролем ВСУ. 

О своем визите рассказал сам лидер в соцсетях. По его словам, сейчас украинцы занимаются восстановлением электро– и водоснабжения.

"Осмотрели пункт несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим", – написал Зеленский.

Также президент вручил награды солдатам, которые принимают участие в обороне Херсона. 

"Для меня большая честь поздравить защитников, выразить благодарность за защиту нашей территориальной целостности, суверенитета нашего государства",

– заявил он.

В сентябрепрошлого года Херсонская область по итогам референдума вошла в состав России.

Источник: Telegram
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