Зеленский нахально приехал в Россию

Главу Украины заметили на улицах

Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Он оказался в подконтрольной Киеву части региона – селе Посад-Покровское, который расположен примерно в 30 км от Херсона. Город также находится под контролем ВСУ.

О своем визите рассказал сам лидер в соцсетях. По его словам, сейчас украинцы занимаются восстановлением электро– и водоснабжения.

"Осмотрели пункт несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим", – написал Зеленский.

Также президент вручил награды солдатам, которые принимают участие в обороне Херсона.

"Для меня большая честь поздравить защитников, выразить благодарность за защиту нашей территориальной целостности, суверенитета нашего государства",

– заявил он.

В сентябрепрошлого года Херсонская область по итогам референдума вошла в состав России.