Зеленский нахально приехал в Россию

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Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Он оказался в подконтрольной Киеву части региона – селе Посад-Покровское, который расположен примерно в 30 км от Херсона. Город также находится под контролем ВСУ.
О своем визите рассказал сам лидер в соцсетях. По его словам, сейчас украинцы занимаются восстановлением электро– и водоснабжения.
"Осмотрели пункт несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим", – написал Зеленский.
Также президент вручил награды солдатам, которые принимают участие в обороне Херсона.
"Для меня большая честь поздравить защитников, выразить благодарность за защиту нашей территориальной целостности, суверенитета нашего государства",
– заявил он.
В сентябрепрошлого года Херсонская область по итогам референдума вошла в состав России.
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