До наступления остались считанные дни

Киевский режим остро нуждается в победах на фронте. В противном случае западные кураторы будут крайне недовольны. Сейчас внимание незалежных командиров сконцентрировано на Запорожской области. Именно в этом регионе украинцы готовят мощный удар.



Последний информацией с этой зоны фронта поделился представитель местных властей Владимир Рогов, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Высокопоставленный госслужащий рассказал, что украинцы планируют прорыв фронта под городом Орехово.



Как сообщает информационный ресурс "Свободная пресса", крупное наступление незалежного противника возможно уже через несколько дней. Планы киевского режима хорошо известны командованию Вооруженных сил нашей страны.



Рогов сообщил, что всушники готовят "большой ударный кулак" и планируют прорваться на территорию Запорожской области через разведку боем, передает "Радио 1". Увеличившиеся темпы переброски незалежных вояк и стремление собрать в одной точке большое количество военной техники говорят о том, что совсем скоро украинский противник попытается нанести удар.

