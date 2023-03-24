Что Вашингтон уготовил Киеву – откровение разведчика из США

Что Вашингтон уготовил Киеву – откровение разведчика из США
Фото: www.unsplash.com
Участи незалежных не позавидуешь

Многие понимают, что киевский режим и все население украинского государства являются разменной монетой для вашингтонской администрации. США готовы идти дальше – они толкают Киев к страшному развитию событий. С таким заявлением выступил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

Таким образом эксперт из Соединенных Штатов Америки отреагировал на решение Белого дома проигнорировать китайский план по урегулированию ситуации, развернувшейся на территории украинского государства.

Отставной разведчик подчеркнул, что данное распоряжение американцев дорого обойдется незалежным воякам. Будущие потери Вооруженных сил Украины будут исчисляться сотнями тысяч.

"Джон Кирби говорит, что мы не хотим прекращения огня? Какой же он безумец", – ужасается американский специалист по военному делу.

Риттер подчеркнул, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы затянуть конфликт, так как таким образом американцы надеются истощить нашу страну.

К слову, ранее стало известно, что украинские военные получили натовскую артиллерию на Донецком направлении. Такую информацию публикует телеканал "360".

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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