Радиация повсюду: Минобороны выступило с заявлением по снарядам с ураном

Радиация повсюду: Минобороны выступило с заявлением по снарядам с ураном
Фото: www.unsplash.com
С заявлением выступили в Минобороны

В западном обществе активно разминают тему предоставления киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. В главном российском оборонном ведомстве перечислили, к чему может привести применение таких ракет.

В первую очередь, необходимо понимать, что заражение будет носить масштабный характер. Значительные посевные площади, находящиеся на территории украинского государства, будут заражены радиацией.

Кроме того, если на территории Незалежной применят вооружение с ядерным компонентом, смертоносные вещества будут разнесены автомобилями на огромный радиус. Под угрозой окажется несчетное число ни в чем не повинных людей.

В Министерстве обороны нашей страны напомнили, что при попадании в почву соединения урана очень долго представляют опасность для людей, животных и сельскохозяйственных культур. Подобного рода поведение на полях российско-украинского конфликта станет настоящим военным преступлением.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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