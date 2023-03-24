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В западном обществе активно разминают тему предоставления киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. В главном российском оборонном ведомстве перечислили, к чему может привести применение таких ракет.
В первую очередь, необходимо понимать, что заражение будет носить масштабный характер. Значительные посевные площади, находящиеся на территории украинского государства, будут заражены радиацией.
Кроме того, если на территории Незалежной применят вооружение с ядерным компонентом, смертоносные вещества будут разнесены автомобилями на огромный радиус. Под угрозой окажется несчетное число ни в чем не повинных людей.
В Министерстве обороны нашей страны напомнили, что при попадании в почву соединения урана очень долго представляют опасность для людей, животных и сельскохозяйственных культур. Подобного рода поведение на полях российско-украинского конфликта станет настоящим военным преступлением.
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