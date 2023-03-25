Контрнаступления не будет: Киев объявил о бессилии

Контрнаступления не будет: Киев объявил о бессилии
Фото: www.unsplash.com
Горькую правду озвучил президент

Украинский лидер Владимир Зеленский решил быть откровенным с общественностью и честно признался, что возглавляемое им государство не способно перейти в контрнаступление. На бедственное положение Вооруженных сил Незалежной пан президент поделился в беседе с японскими журналистами.

Дело в том, что украинская армия испытывает острый голод боеприпасов. Также не хватает военной техники и других средств ведения боевых действий.

"Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS", – посетовал руководитель украинского государства.

Зеленский пафосно отметил, что без должного вооружения начальники  ВСУ не желают отправлять несчастных незалежных солдат на передовую.

Также президент Украины объявил, что киевский режим остается в состоянии ожидания. В Незалежной верят, что в самое ближайшее время западное вооружение поступит в руки местных вояк, что позволит ринуться в атаку на российские позиции.

Зеленский призвал Европу и США поторопиться, так как кровопролитный вооруженный конфликт продолжает вытягивать все соки из страны. Как известно, Украина несет колоссальные потери в живой силе и технике.

Источник: Иомиури ✓ Надежный источник
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