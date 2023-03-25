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Украинский лидер Владимир Зеленский решил быть откровенным с общественностью и честно признался, что возглавляемое им государство не способно перейти в контрнаступление. На бедственное положение Вооруженных сил Незалежной пан президент поделился в беседе с японскими журналистами.
Дело в том, что украинская армия испытывает острый голод боеприпасов. Также не хватает военной техники и других средств ведения боевых действий.
"Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS", – посетовал руководитель украинского государства.
Зеленский пафосно отметил, что без должного вооружения начальники ВСУ не желают отправлять несчастных незалежных солдат на передовую.
Также президент Украины объявил, что киевский режим остается в состоянии ожидания. В Незалежной верят, что в самое ближайшее время западное вооружение поступит в руки местных вояк, что позволит ринуться в атаку на российские позиции.
Зеленский призвал Европу и США поторопиться, так как кровопролитный вооруженный конфликт продолжает вытягивать все соки из страны. Как известно, Украина несет колоссальные потери в живой силе и технике.
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