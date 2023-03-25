Американцы бдительно следят за развитием событий

Положение дел незалежных вояк оставляет желать лучшего. На Западе многие эксперты понимают, что вопрос разгрома киевского режима – дело времени. По мнению бывшего советника ЦРУ Джеймса Рикардса, при выполнении всего одного условия войска Североатлантического альянса могут войти на территорию украинского государства.



Опытный американский эксперт обратил внимание, что Вооруженные силы Незалежной испытывают острую нехватку снарядов. Именно поэтому киевский режим может пасть в самое ближайшее время. Поражение на поле боя способно заставить страны западной коалиции решиться на прямой конфликт с Российской Федерацией.



Очевидно, что запасы НАТО на исходе. Державы-участницы альянса передали Украине огромное количество боеприпасов. Военный блок не способен снабжать страну артиллерийскими снарядами на необходимом уровне. В то же время, российский военно-промышленный комплекс работает, не покладая рук, и делает все необходимое для победы Армии России.



Рикардс подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не могут допустить провала киевского режима, так как это будет геополитической катастрофой для Вашингтона. НАТО могут ввести войска на территорию украинского государства под гуманитарным предлогом, что неминуемо приведет к прямому столкновению с Россией.

