Пану президенту нечего ответить

Многие жители украинского государства с ужасом наблюдают за тем, что творят местные политики. С риторическим, но полным гнева вопросом к лидеру страны Владимиру Зеленскому обратился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Известный на Украине эксперт обвиняет нынешние власти Незалежной в том, что они используют жизни украинцев ради собственной выгоды.



Соскин попросил лидера страны ответить, ради какой-такой высокой цели на полях специальной военной операции гибнут сотни тысяч граждан Незалежной. Очевидно, что многие из них попали в ряды Вооруженных сил Украины не по собственной воле.

"Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших? Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?" – негодует экс-советник Кучмы.

Соскин подчеркнул, что власть на Украине захватили диктаторы, которые устроили "пир во время чумы". Пока простые украинцы гибнут под огнем на линии фронта, чиновники продолжают вести роскошный образ жизни и ни в чем себе не отказывают.

"Эта прослойка практически питается украинцами, она жрет украинцев", – эмоционально делится своими переживаниями аналитик.

