У Киева нет причин для радости

Западные страны продолжают отправлять на территорию украинского государства многочисленное вооружение. Впрочем, многие эксперты отмечают, что высокая эффективность и мощность оружия часто остается только на словах. Печальными новостями с украинским государством поделились аналитики из Соединенных Штатов Америки.



Авторитетный эксперт Крис Осборн обратил внимание на весьма скромное количество бронемашин Bradley. Недавно на Западе очень хвастались, что передали эту технику киевскому режиму. Как отметил американский специалист, количество бронемашин станет головной болью для ВСУ.



Дело в том, что хваленой западной помощи точно не хватит для того, чтобы пойти в контрнаступление. Смехотворное количество американской бронетехники не позволит украинским воякам захватить или оборонять территории.



Кроме того, бронемашина способна выстаивать только в небольших локальных столкновениях. Эта техника имеет смысл, если является частью крупного формирования боевых машин. Таким образом, начальникам Вооруженных сил Незалежной по сути некуда пристроить распиаренные Bradley.



Тем временем, российские артисты не боятся выступать в 100 метрах от передовой. Такую информацию публикует "Пятый канал".