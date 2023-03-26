Сделано заявление об уходе ВСУ из Бахмута

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Британская газета The Sunday Times утверждает, что сейчас в обороне Бахмута украинская сторона теряет сотни солдат ежедневно. В конечном счете, массовая гибель военных может вынудить Киев принять решение об уходе из города.
По данным журналистов, в боях за Бахмут (Артемовск) умирает ежедневно от 100 до 200 украинцев. На этом фоне военное командование Украины будет поставленно перед выбором: удерживать город любой ценой, либо отойти в сторону Славянска и Краматорска.
Ко второму исходу украинская сторона, по версии британцев, уже готова. На данный момент ВСУ подготовили укрепления и позиции, чтобы сдерживать российских военных в Славянске и Краматорске после ухода из Бахмута.
В ЧВК "Вагнера" утверждают, что в городе продолжаются ожесточенные бои, украинцы даже предпринимают попытки совершить контратаку. Однако ВСУ испытывают большие проблемы с обеспечением армии.
Кадры с комментариями военных появились в Сети